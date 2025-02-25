В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске

Опубликовано: 25.02.2025 13:18 , Обновлено: 25.02.2025

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске планируется "принципиально новое" празднование 9 Мая. Он назвал "замысел" парада "масштабным" и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.

Леонид Касинский заверил, что на сегодняшний день подготовка идёт полным ходом, а “принципиально новое” построение будет выстроено из двух “полноценных частей”, одна из которых — историческая, а вторая — современная. При этом, по его словам, первая подразумевает прохождение различной ретротехники и парадных расчётов в форме с вооружением военных лет.

“По сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулемётами», — пообещал он.

Кроме того, помощник министра обороны по идеологической работе отметил, что в современной части парада будет представлена военная техника, состоящая на вооружении белорусской армии: «Сам замысел парада достаточно масштабен. Планируется участие более 24 парадных расчётов, а также воздушных судов”.

Также Касинский заявил, что для участия в военном параде в Минске уже пригласили военнослужащих из “дружественных стран”, а именно — России и Китая. Более того, по его словам, гостями станут “знамённые группы с государственными флагами республик СНГ”. Он заверил, что “частично подтверждение об их участии уже получено».

Ранее Telegraf.news писал, что власти Австралии приняли новый пакет санкций, который приурочили к третьей годовщине начала войны в Украине, назвав его крупнейшим с февраля 2022 года. В общей сложности под санкции — визовые и экономические — попали порядка 70 физических лиц и 79 организаций. Оказались среди них и граждане Беларуси.

Австралия ввела санкции против начальника Генштаба и 7 белорусских предприятий. Кто ещё в списке?