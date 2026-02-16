Даже папа Иоанн Павел II. В США опубликовали 300 имён знаменитостей, упомянутых в файлах Эпштейна

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Опубликовано: 16.02.2026 09:17 , Обновлено: 16.02.2026

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в выходные опубликовала список из 300 знаменитостей, чьи имена фигурировали в скандальном деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. По словам Бонди, на данный момент все документы, которые Министерство юстиции было обязано обнародовать, уже стали достоянием общественности.

В числе 300 имен, опубликованных Бонди, оказались не только такие ожидаемые лица, как президент Дональд Трамп, экс-президенты Барак Обама и его супруга Мишель, Билл и Хиллари Клинтон, но и основатель Microsoft Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск, известные голливудские знаменитости Роберт Де Ниро, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Боно, Бейонсе и даже британский принц Гарри и Папа Иоанн Павел II.













Как пояснил телеканал Skynews, люди, чьи фамилии попали в данный список, вовсе не обязательно могли совершать какие-либо противоправные действия и даже могли не иметь прямых контактов с главным фигурантом дела, Джеффри Эпштейном. В список просто включили всех значимых политиков и персон, чьи имена хоть раз так или иначе упомянуты в опубликованных документах.

По словам Бонди, эти имена фигурируют в файлах в «самых разных контекстах». Речь и о тех, кто “имел обширные прямые контакты по электронной почте с Эпштейном или Максвелл” (светская львица Гислейн Максвелл, которую называют сообщницей Эпштейноа, в настоящее время отбывает в американской тюрьме 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних), так и о тех, кто упоминался в документах или новостных статьях, содержащихся в файлах.

При этом в официальном заявлении заместителя генерального прокурора Тодда Бланша и самой Бонди отмечается, что некоторую “конфиденциальную информацию”, упомянутую в опубликованных документах ведомство посчитало необходимым не опубличивать, за что подверглось суровой критике.

Известно, что Министерство юстиции отредактировало имена жертв и личную информацию, позволяющую установить их личность, и против этого широкая публика совсем не возражает. Но есть ещё и “небольшое количество документов” по ​​делу Эпштейна, которые остаются в подвешенном состоянии, по утверждению американского Миюста, из-за идущих судебных разбирательств.

Кстати, рассекреченные документы по скандальному делу Джеффри Эпштейна раскрыли, среди прочего, кому финансист, осужденный за сексуальные преступления и покончивший жизнь самоубийством в тюрьме, завещал свои активы. Оказалось, что наибольшая часть должна была достаться Карине Шуляк, уроженке Беларуси со словацким гражданством.

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