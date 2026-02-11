Получит ли белоруска состояние Эпштейна? Шуляк последней говорила с миллионером

Опубликовано: 11.02.2026 10:28 , Обновлено: 11.02.2026

Рассекреченные документы по скандальному делу Джеффри Эпштейна раскрыли, среди прочего, кому финансист, осужденный за сексуальные преступления и покончивший жизнь самоубийством в тюрьме, завещал свои активы. Оказалось, что наибольшая часть должна была достаться Карине Шуляк, уроженке Беларуси со словацким гражданством.

Что известно о Карине Шуляк?

По данным российских и западных СМИ, Карине Шуляк на данный момент уже за 30, она уроженка Минска. Здесь девушка училась в медицинском университете на стоматолога, а с 57-летним финансистом Джеффри Эпштейном она познакомилась после поездки в США по популярной в конце 2000-ых программе Work and Travel.

К тому моменту у Эпштейна уже была судимость за сексуальные преступления, но для 20-летней минчанки этот факт биографии американского мультимиллионера не помешал ей сначала начать переписываться с “Русским медведем Василием Маликовым” (именно так, по информации СМИ, Эпштейн называл себя в письмах к Шуляк), а затем и согласиться на его предложение перебраться в США.

По информации прессы, именно Эпштейн помог Шуляк получить американскую визу и оплатил ей учёбу в Колумбийском университете, после того, как в августе 2010 года девушка бросила университет в Минске, а затем и помог получить гражданство США (через фиктивный брак). По сути, американский финансист полностью обеспечивал жизнь девушки - и даже оплатил лечение от онкологии её матери и купил для её семьи недвижимость.

Главная претендентка на состояние Эпштейна?

По версии западной прессы, со стороны Эпштейна все эти действия не были “благотворительностью”. По сути, с молодой белоруской, которая была младше его на добрые 30 лет, Эпштейн состоял в отношениях, которые продлились около девяти лет. Её называют последней партнершей Эпштейна, и, согласно рассекреченным недавно документам, он даже планировал на ней жениться.

Известно, что в окружении Эпштейна Шуляк даже получила прозвище the Inspector (Инспектор) - за чрезмерную ревность и желание постоянно контролировать круг его общения. О том, насколько близка была эта женщина к скандальному финансисту, свидетельствует 32-страничный документ, написанный Эпштейном за два дня до смерти. В нём он, в числе прочего, распоряжается будущим своих финансовых активов, которые на то время оценивались в 600 млн долларов.

Согласно этому документу, Эпштейн завещал Шуляк 100 млн долларов — половину единовременной выплатой, а половину — ежемесячными выплатами на протяжении всей её жизни из специального трастового фонда. Также девушке должны были достаться бриллиантовое кольцо, которое он планировал подарить ей на свадьбу, и ещё 48 бриллиантов, а также его недвижимость, включая квартиры в Париже и Нью-Йорке, ранчо в Нью-Мексико и Литл-Сент-Джеймс - тот самый частный остров в Карибском море, где, по сообщениям прессы, Эпштейн устраивал многочисленные оргии.

Остальные миллионы, согласно этому документу, Эпштейн распределил между другими близкими. К примеру, часть средств он завещал своей спутнице Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения, часть - своему брату Марку Эпштейну. Имена некоторых потенциальных наследников многомиллионного состояния Эпштейна в опубликованном документе вымараны.

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Последний человек, который говорил с Эпштейном

Однако никто из наследников по сумме предполагаемого наследства не переплюнул Шуляк. По всей видимости, она также была последним человеком, с которым Эпштейн разговаривал по телефону перед тем, как его нашли мёртвым в своей камере 10 августа 2019 года.

Позже выяснилось, что их телефонный разговор — в нарушение правил — не был записан.

“Когда она повесила трубку, она не думала, что Эпштейн собирается покончить жизнь самоубийством”, — сообщил источник газете New York Daily News в 2020 году. Они разговаривали около двадцати минут. Когда охранник спросил Эпштейна, с кем он разговаривает, он ответил, что разговаривает со своей матерью, которая умерла много лет назад.

Сейчас Шуляк, по информации некоторых СМИ, продолжает жить в Нью-Йорке. А вот получит ли она когда-нибудь хоть что-то из немалого состояния скандального финансиста - большой вопрос. Большая ная часть состояния Эпштейна уже ушла на выплату компенсаций его жертвам - а их уже более 170 человек. Часть пошла на налоги и судебные издержки.

Кстати, недавно в социальной сети X появились сенсационные заявления от имени Карины Шуляк, в которой та якобы обещала обнародовать компромат на видных политиков и представителей американской элиты, связанных со скандальным делом Эпштейна.

Однако адвокаты девушки утверждают, что аккаунт оказался фейковым, поскольку сама Шуляк после смерти Эпштейна отказалась от публичной жизни и ведет закрытый образ жизни, работая стоматологом в одном из американских штатов.