Дания передала Украине все свои гаубицы CAESAR

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2023 11:36 , Обновлено: 13.02.2023

Дания передала ВСУ все самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые находились на вооружении королевства. Об этом 13 февраля сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве опубликовали видео и написали: «Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы».

Ранее власти Дании сообщали, что речь идет о 19 гаубицах.

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CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Максимальная дальность стрельбы — 42 км. Ее преимущества — высокая стратегическая и тактическая подвижность, скорость, большая дальность стрельбы и низкие эксплуатационные затраты.

Кабина САУ — бронированная, обеспечивает защиту от пуль калибра до 7,62 мм и осколков снарядов (2 STANAG 4569). Вместимость — 5 чел. Имеется система кондиционирования воздуха.

Стрельба прямой наводкой до 2000 м.

Ранее Телеграф писал, что Эстония решила передать Украине все имеющиеся у нее 155 гаубиц, а также другое вооружение. Об этом сообщил 23 января посол Каймо Кууск.