Эстония решила передать Украине все 155 своих гаубиц

Опубликовано: 23.01.2023 11:56 , Обновлено: 23.01.2023

Эстония решила передать Украине все имеющиеся у нее 155 гаубиц, а также другое вооружение. Об этом сообщил 23 января посол Каймо Кууск.

По его словам, таким образом страна хочет создать прецедент, чтобы у других «не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне».

Как пишут украинские СМИ, речь идет о гаубицах калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30.

[info_b] FH70 — буксируемая самодвижущаяся гаубица. Дальность передвижений пушки – до 20 км со скоростью – до 16 км/ч. Благодаря тому, что FH70 155-мм гаубица с длиной ствола в 39 калибров и клиновым затвором, дальность ее стрельбы составляет до 24,7 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным боеприпасом.

D-30 — советская буксируемая 122-мм гаубица. Она предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках); уничтожения и подавления огневых средств пехоты противника; разрушения деревоземляных огневых точек и других сооружений полевого типа; проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях борьба с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника.

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Кроме гаубиц Эстония пообещала передать:

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 «Карл-Густаф» с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

Стоимость пакета военной помощи, по информации посольства, составила 113 млн евро. А общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.