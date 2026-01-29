Дания отправила охранять Гренландию корабль с сауной, бассейном и рестораном

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Опубликовано: 29.01.2026 09:30 , Обновлено: 29.01.2026

Дания отправила в Гренландию корабль с сауной, подогреваемым бассейном и рестораном. Судно, подходящее скорее для туристических круизов, будет использоваться военными, которых направили в регион на охрану островного государства.

Собственно, само судно Ocean Endeavour и является круизным лайнером. Оно было построено как паром в далёком 1982 году советским Дальневосточным морским пароходством и тогда ходило под названием “Константин Симонов”. После развала СССР его продали американской судоходной компании SunStone. Та в 2014 году провела капитальный ремонт судна - усилила корпус, создала на борту три лаунж-зоны, смотровую платформу, оборудовав ресторан, библиотеку, сауну и бассейн с подогреваемой солёной водой под открытым небом. Настоящий рай для туристов.













Однако в октябре 2025 года американская компания судно перепродала, а датские власти его арендовали и отдают его под нужды военных, сообщило немецкое издание BILD. По его информации, круизный лайнер превратится в плавучую казарму, где планируют разместить до 150 военных.

Всё дело в том, что столица Гренландии Нуук просто не способна вместить в себя большой военный контингент - должной военной инфраструктуры на острове нет. Прибывших туда ранее датских военных пока разместили по отелям и туристическим апартаментам. По прибытии Ocean Endeavour в Гренландию, которое ожидается уже в эти выходные, их должны переселить на это “гостиничное судно”.

Необходимость в плавучей казарме возникла из-за масштабных по меркам Гренландии военных учений Arctic Endurance, которые власти Дании намерены проводить в течение всего 2026 года. К датским военным планируют присоединиться на определённых этапах коллеги из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Исландии и Бельгии.

Поводом для масштабных военных учений стали не прекращающиеся притязания на Гренландию со стороны американского президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что на прошлой неделе он заявил о достижении некоего «рамочного соглашения» по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, вопрос о том, пойдёт ли Трамп на силовой захват этой лакомой территории остаётся открытым.

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Ранее американский президент пригрозил европейцам ввести пошлины, если те продолжат отвергать любые претензии США на Гренландию, и в течение нескольких недель отказывался исключать возможность применения силы для захвата самоуправляемой датской территории.