Трамп написал письмо с причинами, почему так хочет Гренландию — "У нас тоже были лодки"

Опубликовано: 19.01.2026 10:55 , Обновлено: 19.01.2026

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором рассказал о причинах, почему так хочет аннексировать Гренландию. В качестве довода он предложил подумать над тем, что у США «сотни лет назад» были высадки в Гренландию.

По мнению Трампа, Дания не способна защитить остров «ни от России, ни от Китая», а у США есть исторические доказательства высадки на острове.

«Да и почему у них вообще есть право собственности на неё? Нет никаких письменных документов — только тот факт, что там сотни лет назад высадилась лодка. Но и у нас тоже были лодки, которые там высаживались», — написал Трамп.

[inf]США появились 249 лет назад (если считать от даты принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года). А вот первыми представителями населения Гренландии, по всей видимости, были палеоэскимосские культуры, пришедшие из Северной Америки около 4500 лет назад (культуры Саккак и Дорсет). Но и они не стали предками современных гренландцев.

Ещё примерно 1000 лет назад на острове появлялись предки современных инуитов (культура Туле) из Канады. Современные коренные жители Гренландии — потомки именно инуитов культуры Туле. В это же время европейские викинги под предводительством Эрика Рыжего основали поселения в конце X века, но их колония вымерла.

Гренландия стала автономной территорией (колонией) в составе Королевства Дания с 1721 года. Но на сегодняшний момент она имеет право на широкое самоуправление, хотя Дания сохраняет контроль над обороной и внешней политикой. В результате референдумов 1979 и 2009 годов Гренландия получила право на собственное правительство, парламент и управление внутренними делами. [/inf]

В письме президент США снова повторил свою угрозу об аннексии острова, заявив, что «мир не будет в безопасности до тех пор, пока мы не получим полный и тотальный контроль над Гренландией».

Также Дональд Трамп, сообщает телеканал PBS (Public Broadcasting Service), фактически признался, что обиделся на Нобелевский комитет и «больше не обязан думать о мире», так как не получил Нобелевскую премию мира.

«Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я завершил восемь и более войн», — написал он Стёре.