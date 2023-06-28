Дальность до 300 км. В США заявили о готовности передать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Опубликовано: 28.06.2023 17:01 , Обновлено: 28.06.2023

Джим Риш, американский сенатор-республиканец, в интервью "Голосу Америки" сказал, что вероятность того, что Украине передадут дальнобойные ракеты ATACMS «достаточно высокая». Эти ракеты предназначены для комплексов HIMARS, ВСУ давно их просили.

«С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем», – цитирует сенатора портал zn.ua.

Джима Риша отметил, что под давлением сенаторов и конгрессменов в администрации Байдена «уже активизировались» по этому вопросу.

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Ранее стало известно, что в проекте закона о нацобороне США на 2024 финансовый год предусмотрено 80 млн долларов на ракеты ATACMS для Украины. Вместе с тем Белый дом пока не подтвердил передачу таких ракет Украине.

[info_b] Ракеты ATACMS —тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет являются реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Конгрессе США требуют предоставить Украине ATACMS:

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