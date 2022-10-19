"Да #####, какая паника?" - Российский военный рассказал о ВС РФ, оказавшихся в ловушке в Херсоне

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.10.2022 09:22 , Обновлено: 19.10.2022

Российский военнослужащий, который ведёт свой тг-канал "Тринадцатый", признался, что российские войска в Херсоне оказались в ловушке.

По его мнению, российских военных на оккупированном юге Украины может спасти только ядерный удар по ВСУ.

“Просто я к тому, что ситуация шла к этому ещё когда им позволили завести в Украину РСЗО позволяющие уничтожить наши мосты через Днепр. Это случилось, и всё это планомерно превращается в ловушку для группировки на том берегу, но все это ещё осложняет ситуацию вокруг ГЭС и АЭС”, ,- написал он.

“Тут если все факторы собрать, то ночами спать вряд-ли захочется, я вот от своих мыслей со сном уже попрощался, потому что мне есть за кого переживать”, - пожаловался “Тринадцатый”.

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А потом всё-таки заговорил про возможность отступления.

“И понять нужно то, что это война, а на войне может произойти что угодно. В годы Великой Отечественной тоже оставляли какие-то территории, после возвращали, меня в этом всём беспокоит больше всего жизни наших солдат”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что сразу несколько российских военкоров, и даже военных 18 октября объявили о каких-то серьезных изменениях на фронте под Херсоном, негативных для России. Некоторые даже намекнули на предстоящий “жест доброй воли” ВС РФ. А назначенный Россией глава Херсонской области объявил об эвакуации.

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