ЦРУ предложило сотрудникам массово добровольно уволиться. Какие компенсации предложило?

Опубликовано: 05.02.2025 14:32 , Обновлено: 05.02.2025

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило практически всем своим сотрудникам добровольного уволиться - с компенсацией и льготами. Американские СМИ расценили это как часть масштабных усилий президента Дональда Трампа по реорганизации и сокращению федерального правительства.

ЦРУ объявило о запуске программы “добровольных отставок”, позволяющей сотрудникам уйти со службы с выплатой жалования в течение восьми месяцев и сохранением положенных по закону льгот. Это первый случай, когда подобное предложение распространяется на сотрудников американских спецслужб, сообщило агентство CNN.

Ранее подобные предложения не затрагивали национальные службы безопасности, учитывая их критическую роль в обеспечении безопасности страны. Однако директор ЦРУ Джон Рэтклифф принял решение включить агентство в программу, отметило издание.

По словам представителя ведомства, это связано с желанием Белого дома, чтобы сотрудники ЦРУ «учитывали приоритеты национальной безопасности» новой администрации, и является частью целостной стратегии «по приданию агентству новой энергии».

Тем не менее пока неясно, всем ли сотрудникам будет разрешено воспользоваться предложением. Издание отметило, что для специалистов в определенных областях будут введены ограничения, чтобы избежать потери ключевых кадров. Кроме того, руководство ЦРУ оставило за собой право контролировать сроки увольнения сотрудников, работающих в критически важных подразделениях.

Телеканал NBC также сообщил, что профсоюзы федеральных служащих и юристы, а также законодатели из числа представителей Демократической партии США призвали федеральных служащих не принимать эти предложения. Они заявили, что этот шаг нового руководства ведомства “юридически сомнителен” и что Конгресс США не санкционировал выделение средств на такие масштабные перестановки в ведомстве.

[info_b]Информация о численности персонала ЦРУ, как и других американских разведывательных служб, публично не разглашается и остается тщательно засекреченной информацией.[/info_b]

По данным издания, Трамп и его союзники в разное время заявляли о том, что сотрудники разведки ЦРУ являются частью «глубинного государства», которое, по мнению сторонников действующего президента США, намерено “подорвать его авторитет”, а некоторые критики описывали программу отсроченных отставок как “чистку”, однако чиновники из администрации Трампа это отрицали.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». На это заявление уже отреагировал Израиль и ХАМАС.

Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Как отреагировал Израиль и ХАМАС?