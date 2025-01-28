Coca-Cola массово отозвала свою продукцию из-за риска для здоровья. Какие напитки в списке?

Опубликовано: 28.01.2025 09:18 , Обновлено: 28.01.2025

Компания Coca-Cola объявила о массовом отзыве своей продукции в Европе из-за обнаружения повышенного содержания хлората, который может представлять риск для здоровья.

27 января Coca-Cola отозвала свои напитки в нескольких странах Европы из-за чрезмерного содержания хлората. Отзыв касается банок и стеклянных бутылок Coke, Sprite, Fuze Tea и других напитков, продаваемых в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге с ноября 2024 года.

Европейское подразделение Coca-Cola Europacific Partners заявило, что большая часть затронутой продукции уже снята с полок магазинов, однако работа по изъятию продолжается, сообщило издание France24.com.

«У нас нет точной цифры, но очевидно, что это значительное количество», — заявили в компании о предполагаемых объемах напитков.

[info_b]Хлорат — это производный продукт хлорных дезинфицирующих средств, используемых при очистке воды и переработке пищевых продуктов. Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, длительное воздействие этого вещества может быть опасным, особенно для детей с дефицитом йода.[/info_b]

По словам представителей Coca-Cola Europacific Partners, проблема была выявлена в ходе плановой проверки на заводе в бельгийском Генте. По данным компании, затронутые продукты имели производственный код от 328 GE до 338 GE и включали бренды Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico.

Французский филиал Coca-Cola отметил, что независимые эксперты оценивают риск как крайне низкий, а жалоб от потребителей не поступало. Пострадавшие партии Coke и Fuze Tea были доставлены во Францию, однако на данный момент приказ об отзыве не распространяется на французский рынок, добавили в компании.

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