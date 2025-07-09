CNN опубликовал аудиозапись, как Трамп пригрозил бомбить Москву и Пекин

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Опубликовано: 09.07.2025 10:34 , Обновлено: 09.07.2025

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, сделанную, как утверждается, во время на прошлогодней предвыборной кампании на одной из закрытых встреч со спонсорами в 2024 году. На ней Дональд Трамп, тогда ещё кандидат в президенты США, пересказывал свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

На записи, выложенной телеканалом на официальном сайте и показанной в эфире телеканала, Трамп рассказывает о своих попытках “удержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину и президента Китая Си Цзиньпина от нападения на Тайвань”. При этом, судя по записи, Трамп в разговоре с Путиным и Си Цзиньпином прямо угрожал им “разбомбить к чертям” Москву и Пекин, если те, вопреки настоятельным рекомендациям американских властей, нападут на соседние территории.

Ни тот, ни другой, судя по словам Трампа на записи, его угрозы бомбить столицы всерьёз не восприняли. По собственной субъективной оценке Трампа, и российский, и китайский руководители “поверили ему на 10%”.

“Я сказал Путину: “Если ты войдёшь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора”. А он такой: “Не верю тебе”. Сказал: “Ни за что”. А я ему: “Ещё как”. Он снова: “Не верю”. Но правда в том, что он поверил мне… ну, на 10%. Я ведь говорил вам — он поверил мне на 10%”, - говорит Трамп на записи, опубликованной CNN.

Другой отрывок, который американские журналисты пустили в эфир, касался диалога Трампа на встрече с Си Цзиньпином (правда, когда именно произошла эта встреча, а также когда состоялся диалог между Трампом и Путиным, в сюжете не уточнили).

“Потом я встречался с Си из Китая. И сказал ему то же самое: “Если нападёте на Тайвань, я разбомблю к чёрту Пекин”. Он подумал, что я сошёл с ума. Спросил: “Пекин?” Я ответил: “У меня нет выбора, мне придётся вас бомбить. Мы разбомбим Пекин”. Он тоже не поверил — но процентов на 10 всё-таки поверил. А 10% — это всё, что нужно. Честно говоря, и 5% было бы достаточно”, - говорит на записи Трамп.

Официальный Белый дом пока никак не комментировал опубликованную аудиозапись.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил 8 июля, выступая на заседании кабинета министров в Вашингтоне, что взялся за “очень решительное” рассмотрение законопроекта в Конгрессе США с новыми санкциями против России. При этом глава Белого дома использовал несколько резких словечек, описывая действия Путина.

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