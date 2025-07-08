"Подбрасывает кучу чуши" - Трамп пообещал Путину "небольшой сюрприз"

Опубликовано: 08.07.2025 20:03 , Обновлено: 08.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил 8 июля, выступая на заседании кабинета министров в Вашингтоне, что взялся за "очень решительное" рассмотрение законопроекта в Конгрессе США с новыми санкциями против России. При этом глава Белого дома использовал несколько резких словечек, описывая действия Путина.

“Это война, которой не должно было случиться. Гибнет много людей, и это должно закончиться. Если хотите знать правду, Путин подбрасывает нам кучу чуши. Он всегда очень мил, но, как оказалось, это бессмысленно”, - признался в своем разочаровании Трамп.

На вопрос журналистов: “Планируете ли вы как-нибудь выразить это недовольство?”, он заявил, что «не скажет».

“Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?”, – сказал Трамп. А потом снова повторил, что процесс урегулирования войны в Украине оказался куда сложнее, чем он ожидал.

Война в Украине продлилась бы 3-4 дня, если бы не «очень хорошее вооружение», которое было у украинцев, также заявил Трамп.

“Так больше продолжаться не может”

Тем временем Европейский союз в координации с сенаторами США решил ввести самые жесткие санкции против России с момента начала войны в Украине, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро сообщил французскому информационному агентству AFP, что новые меры направлены на финансовую поддержку военных усилий России и разрабатываются совместно с сенаторами США.

“Вместо того, чтобы соблюдать 30-дневное перемирие, предложенное президентом Трампом, Россия усилила свои атаки на украинские города в пять раз. Так больше продолжаться не может — это должно прекратиться”, - сказал Барро.

“Чтобы это произошло, Европа готовит, в координации с сенаторами США, самые жесткие санкции против России за последние три года. Эти меры напрямую истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну”, - добавил он.

Предстоящие санкции частично основаны на предложениях Франции и, как ожидается, ударят по секторам, имеющим решающее значение для военно-промышленного потенциала России, заверили в ЕС.

Тем временем Россия заявила, что ждёт от Украины согласования даты нового раунда переговоров. В Киеве от переговорного процесса не отказывались, но назвали его фарсом со стороны Москвы.

В Киеве, Вашингтоне и Брюсселе настаивают на установлении 30-дневного перемирия, во время которого должен быть согласован план долгосрочного мира. В Москве от этого требования отказались.