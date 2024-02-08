ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации

Опубликовано: 08.02.2024 13:11 , Обновлено: 08.02.2024

Центризбирком России признал недействительными более 9 тысяч из 60 тысяч проверенных подписей в поддержку выдвигающегося на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Это выше допустимого порога в 5%. Что ответил Надеждин?

«Недействительные подписи: 9147», – указано в презентации, которую продемонстрировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев во время заседания комиссии.

Таким образом, процент брака составил 15,2%. А допустимо не более 5%.

Как рассказал Булаев, в подписных листах в поддержку Надеждина выявлены подписи 11 умерших людей.

Борис Надеждин не согласился с решением ЦИК. Он завил, что более 200 тысяч подписей по всей России были собраны открыто – «за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир».

«Вы отказываете не мне, а десяткам миллионов людей, которые надеются на перемены. В опросах я набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших», – отреагировал Надеждин.

Он заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде РФ.

По аналогичной причине отказали в регистрации и другому кандидату — Сергею Малинковичу от партии «Коммунисты России».

ТГ-канал SOTAvision сообщил, что пока в здании ЦИК в Москве проходило заседание, на улице возле него дежурили сотрудники ОМОНа и стояли автозаки.

[inf]Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Центральный избирательный комитет РФ официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это ошибками в документе о регистрации инициативной группы.

ЦИК РФ отказал Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Что не так?