"Чувак, ты проиграл" - В Сербии протестующие прорывались в здание администрации и пообещали заблокировать Белград. Что сказал Вучич?

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Опубликовано: 24.12.2023 22:36 , Обновлено: 24.12.2023

В столице Сербии Белграде 24 декабря началась акция протеста оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" (ССП). Люди собрались рядом со зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) - аналогом белорусского ЦИК. Затем они переместились к зданию горсобрания, где разбили стекло в двери, в ответ полицейские распылили перцовый газ.

В субботу вечером прошла шестая акция протеста перед зданием РИК прошла обвинений оппозиции в краже выборов правшей партией СНС и президентом Вучичем, [link href=“https://n1info.rs/vesti/izbori-2023/sedmi-protest-opozicije-ispred-rik-sedmoro-politicara-strajkuje-gladju/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] портал n1info.rs. В воскресенье началась седьмая.

Протестующие потребовали от президента Сербии Александра Вучича выполнить их требования к вечеру воскресенья и заявили, что в противном случае они заблокируют весь Белград в понедельник. Они потребовали от министерства госадминистрации и местного самоуправления проверить список избирателей, и дали срок для ответа до понедельника - в противном случае начнется блокада столицы.

Люди, среди которых много студентов, уже несколько дней протестуют перед зданием РИК, а вице-председатель ССП Мариника Тепич семь дней как объявила голодовку. К ее протесту присоединились еще шесть бывших депутатов и представители коалиции “Сербия против насилия”.

Оппозиция утверждает, что правящая партия поиграла выборы, а объявленные результаты были подтасованы и сфальсифицированы путем “карусельного голосования”, когда на участки в больших городах на автобусах привозили толпы людей, не имеющих права там голосовать.

“СНС проиграла выборы, мы призываем их передать власть мирным путем, потому что они не легитимные представители, а «узурпаторы»», - заявила адвокат София Мандич.

Президент Сербии Вучич заявил, что обратится к нации по поводу протестов.

В ответ оппозиционный депутат Александр Йованович Чута заявил, что граждане пытались войти в Старый дворец, но «внутри находятся сотни сотрудников жандармерии». На вопрос, что он ждёт от выступления президента Вучича, он ответил: “Я ничего от него не жду”.

В свою очередь, депутат от Лево-зеленого фронта Радомир Лазович вечером 24 декабря призвал полицию отойти от входа в городское собрание и позволить политикам обращаться к собравшимся гражданам, чтобы успокоить ситуацию.

«Никто не хочет насилия, мы боремся с насилием. Насилие совершают эти люди, а не граждане, которых используют силой», - заявил он журналистам перед городским собранием. Он сказал, что сербы в ярости, но каждый должен сделать все возможное, чтобы предотвратить кровопролитие.

Комментируя сообщения о том, что президент Сербии Александр Вучич вскоре сможет снова выступить, Лазович заявил, что это больше никого не интересует.

«Он лжец, манипулятор и вор. Никого это больше не волнует. Чувак, ты проиграл выборы в Белграде, уходи отсюда», - сказал Лазович.

“Никакой революции не происходит”

Тем временем, Республиканская избирательная комиссия Сербии заявила, что провела проверку, которая установила, что утверждения коалиции “Сербия против насилия” о том, что число избирателей, имеющих право голоса на выборах в Белграде было искусственно увеличено, - неправда.

А президент Сербии Вучич заявил, что в Белграде нет никакой революции. Вучич сообщил, что на акцию протеста всего собралось 2490 человек.

«Ничто из этого не сработает, и мы должны сделать все возможное, чтобы не ранить кого-либо из случайных демонстрантов мирной реакцией», - сказал он.

“На данный момент вместе с теми, кто пытается прорваться в Городское собрание, находится 1195 человек. В то же время я хочу сказать, что некоторые показали свое лицо, что насилие — их единственный способ борьбы с политическими противниками», — заявил Вучич в своем обращении к нации.

Он также поблагодарил некие “иностранные спецслужбы”, которые предупреждали власти Сербии о попытке «цветной революции» и пообещал, что организаторы попытки захвата ответят перед законом. “Я нахожусь в 80-100 метрах от демонстрантов и каких-то бандитов, которые все еще пытаются захватить здание городского собрания Белграда”, - заявил он.

Прямая трансляция из Белграда

https://www.youtube.com/live/qDLmVIXD4tA?si=JYXmcprLHtiUFeso

Ранее Телеграф сообщил, что в Белграде 18 декабря начался митинг протеста под руководством оппозиционной коалиции “Сербия против насилия”. После выступления в начале митинга перед зданием Ассамблеи Белграда колонна подошла к зданию Республиканской избирательной комиссии (РИК), где, как они объявили, они представят доказательства нарушений избирательных правил в Белграде.

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