В Белграде начались протесты после объявления результатов выборов в парламент

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Опубликовано: 18.12.2023 21:23 , Обновлено: 18.12.2023

В Белграде 18 декабря начался митинг протеста под руководством оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". После выступления в начале митинга перед зданием Ассамблеи Белграда колонна подошла к зданию Республиканской избирательной комиссии (РИК), где, как они объявили, они представят доказательства нарушений избирательных правил в Белграде.

Один из членов расширенного состава РИК Сербии Йован Раджич заявил, что сам избирательный процесс, его легитимность и законность были подорваны вчерашней обработкой и деятельностью правящей коалиции. Он обвинил власти в карусельных голосованиях, [link href=“https://n1info.rs/vesti/protest-u-beogradu-srbija-protiv-nasilja/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] портал N1.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/JelMilosevic/status/1736813166368371109?t=cUnuY9DMHcOhl9MxU5VgXg&s=19”]

В качестве примера, Йован Раджич рассказал про большое количество автобусов, пассажиров которых выводили на участки для голосования в присутствии охраны. “Это была предвыборная инженерия, которой раньше не было”, - заявил он.

А кандидат в мэры столицы Сербии от коалиции “Сербия против насилия” Владимир Обрадович заявил в начале митинга перед Ассамблеей Белграда, что коалиция не примет результаты выборов в столице, потому что они, по его словам, были украдены.

“Мы не можем принять результаты выборов в Белграде, вы все были свидетелями многочисленных нарушений, и, несмотря на это, СНС и СПС не могут сформировать власть в Белграде”, - сказал он.

Он также добавил, что представители его коалиции сохранили “коробки, доказательства и материалы”, указывающие на эти нарушения.

“И теперь мы отвезем их в РИК, сдадим там и подождем, пока эти выборы будут отменены”, - подчеркнул Обрадович.

По его словам, выборы не отражают волю граждан Белграда. Срджан Миливоевич из коалиции “Сербия против насилия “заявил на том же митинге, что у них есть”веские и неопровержимые доказательства того, что выборы были украдены”.

“Мы идем в РИК, чтобы попросить об отмене. Это не выборы, это имитация”, - подчеркнул он.

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“У нас есть множество доказательств, замечаний и возражений со стороны многочисленных наблюдателей в Белграде, но это касается не только Белграда, но и всей Сербии”, - добавил Миливоевич.

[info_b]Согласно предварительным данным РИК Сербии, коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS) получила 47,36%, оппозиция - 22,7%.[/info_b]