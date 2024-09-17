«Чтобы ворочались ночами и оглядывались на улице» — Медведев предложил создать публичную «базу врагов»

Опубликовано: 17.09.2024 12:30 , Обновлено: 17.09.2024

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "призывы к преступлениям против России" не должны оставаться безнаказанными. Об этом политик написал в своём официальном аккаунте в Telegram, предлагая создать "общественную базу врагов". По его словам, это необходимо, чтобы "различные джонсоны, боррели и прочая русофобствующая нечисть" получила по заслугам.

Медведев констатировал, что в последнее время “всякая гнусная мразь” активно призывает к ударам вглубь России с использованием потенциала НАТО. По его словам, ограничений для таких атак со стороны Запада нет и сейчас, поэтому к отражению нужно “тщательно готовиться”. В частности, российский политик подчеркнул, что необходимо помнить о “преступных призывах отдельных западных уродцев” и “готовиться к возмездию”.

Так, Медведев предложил создать публичную “базу врагов” с указанием персональных данных “для вполне прикладных целей”. По заявлению зампреда, это необходимо, чтобы “каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности”, знала: за ней придут. Здесь Медведев имел ввиду тех, кто “против нашей страны и наших людей”.

”…Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам. Чтобы превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования. И, возможно, просто сдохли в какой-то миг, оцепенев от страха”, — написал в своём Telegram Дмитрий Медведев.

Ранее Telegraf.news писал, что российские власти планируют создать буферную зону, чтобы на территорию РФ “ничего не прилетало”. По словам Медведева, она должна простираться до Польши, если Киев получит в своё распоряжение дальнобойные крылатые и баллистические ракеты. К слову, о создании санитарного кордона Путин сообщил ещё в марте этого года.

«Ну а как иначе?» — Медведев пригрозил создать буферную зону до Польши, чтобы «к нам ничего не прилетало»