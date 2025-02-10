"Чтобы уберечь страну и её граждан" — Президент Румынии подал в отставку

Опубликовано: 10.02.2025 17:15 , Обновлено: 10.02.2025

В понедельник, 10 февраля, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении уйти в отставку. По его словам, это необходимо для предотвращения кризиса, который может разразиться в случае, если парламент проголосует за его импичмент. Напомним, политик возглавляет страну с 2014 года.

«Через несколько дней парламент проголосует за моё отстранение и Румыния вступит в кризис. Все эти усилия будут иметь последствия как внутри страны, так и, к сожалению, за её пределами. Чтобы уберечь Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от этого ненужного и негативного развития событий, я ухожу в отставку, — заявил Йоханнис.

Международное информагентство Bloomberg отметило, что его решение не сразу повлияет на планы проведения повторных президентских выборов в мае. Однако, по мнению СМИ, это может “ослабить политическое давление”, поскольку “общественный гнев из-за многолетней коррупции направлен против партий истеблишмента и поддерживает крайне правых”.

Напомним, 24 ноября состоялся первый тур выборов президента Румынии. На первом месте оказался независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,95%), на втором — глава правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур был назначен на 8 декабря. Британская газета Financial Times называла Джорджеску пророссийским политиком, в то время как Ласкони призывала “не допустить смены политического курса страны”.

Клаус Йоханнис согласился рассекретить информацию с заседания Высшего совета обороны страны 28 ноября. Согласно отчёту, за продвижение Джоджеску в TikTok некий гражданин Румынии Богдан Пещир заплатил 381 тысячу долларов, а всего на предвыборную кампанию было потрачено порядка 1 миллиона евро. Сам кандидат в президенты утверждал, что не потратил на неё ни цента.

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Новое голосование назначили на 4 мая. Издание Snoop со ссылкой на источник позднее писало, что продвижение Джорджеску в TikTok финансировала проевропейская Национально-либеральная партия Румынии (этот факт установили в ходе налоговой проверки).

Конституционный суд Румынии отменил выборы президента, обвинив во вмешательстве Россию

Мандат Йоханниса истёк 21 декабря, однако он продолжал исполнять обязанности до выборов нового президента. На этом фоне партии «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» стали собирать голоса для инициирования его отставки. Этот вопрос должен был рассмотреть парламент 11 февраля.

Согласно результатам опроса агентства CURS, после отмены результатов президентских выборов правящие партии Румынии сдали свои позиции: поддержка Джорджеску выросла до 37%, а Ласкони — упала до 7%, передало Bloomberg.