«Что-то произойдет»: сенатор США предупредил о падении властей Венесуэлы и Кубы

Опубликовано: 27.10.2025 20:24 , Обновлено: 27.10.2025

Американский сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт в эфире телекомпании «CBS» призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро к бегству из страны, заявив, что его дни «сочтены». Политик предупредил, что «что-то произойдёт — как внутри страны [Венесуэлы], так и за её пределами». Он посоветовал Мадуро бежать в Россию или Китай.

«Если бы я был Мадуро, я бы прямо сейчас отправился в Россию или Китай. Его дни сочтены. Что-то произойдёт. Будь то что-то внутреннее или внешнее, я думаю, что-то произойдёт», — заявил сенатор от Флориды, близкий союзник экс-президента США Дональда Трампа.

При этом Скотт утверждает, что будет очень удивлен, если США начнут военную операцию в Венесуэле. Затем он пообещал, что Вашингтон будет «защищать» всю Южную Америку.

[inf]Венесуэла географически расположена в Северном полушарии, но в политическом и экономическом контексте её относят к региону Южная Америка. Сенатор говорил о полушарии в более общем, вероятно, политическом смысле (противопоставление Северной и Южной Америки). [/inf]

«Америка позаботится о Южном полушарии. И мы обеспечим там торжество свободы и демократии», — заверил он. Сенатор также пообещал, что падение режима Мадуро повлечёт за собой падение кубинских властей, которые зависят от субсидируемых поставок нефти из Венесуэлы.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеобращении призвал главу Белого дома Трампа не начинать войну. Его речь состояла из повторяющихся слов «нет войне», «пожалуйста» и «мир».

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — Президент Венесуэлы Мадуро обратился к Трампу с призывом