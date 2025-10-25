«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» - Президент Венесуэлы Мадуро обратился к Трампу с призывом

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Опубликовано: 25.10.2025 08:21 , Обновлено: 25.10.2025

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по телевидению обратился к главе Белого дома Дональду Трампу. Его речь состояла из повторяющихся слов «нет войне», «пожалуйста» и «мир».

«Нет войне, нет войне, нет войне, только мир, только мир, только вечный мир, навсегда, навсегда, навсегда, мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, мир, мир навсегда, мир навсегда, победа навсегда, победа навсегда», — зачитал по бумажке президент Венесуэлы Николас Мадуро короткие фразы на английском языке.

Ранее стало известно, что США стягивают в регион свои военные силы. А из Белого дома анонимно через СМИ все чаще стали звучать предупреждения, что Трамп готов начать военную операцию в Венесуэле.

Главной целью официально называется уничтожение наркокартелей, которые процветают в стране. Однако источники в Вашингтоне сообщают, что Дональд Трамп хочет смещения Николаса Мадуро, которого официально признал главой наркобизнеса.

Министр войны США Пит Хегси отдал приказ перебросить самую передовую ударную авианосную группу ВМС к берегам Венесуэлы. Сейчас она дислоцируется в Европе. А Трамп также уполномочил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.

«У президента есть планы, которые он рассматривает» в отношении операций по целям на территории Венесуэлы, — сообщил CNN один из чиновников администрации президента США, добавив, что Трамп всё-таки «не исключает дипломатии».