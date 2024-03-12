Что с Кейт Миддлтон? Отфотошопленное фото принцессы спровоцировало новые слухи о ее здоровье

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Опубликовано: 12.03.2024 10:50 , Обновлено: 12.03.2024

Кейт Миддлтон породила еще больше слухов о своем здоровье после публикации семейного снимка. Принцессе Уэльской пришлось принести извинения за фотошоп фотографии, которую ранее мировые фотоагентства отказались распространять.

“Как и многие фотографы -любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Надеюсь, все празднующие были очень счастливы в День матери. К.”, — заявила Кейт в соцсетях Кенсингтонского дворца.

Накануне Принцесса Уэльская опубликовала снимок своей семьи, который должен был положить конец сплетням о её здоровье и местонахождении после абдоминальной операции. Однако милое семейное фото внезапно подверглось критике со стороны общественности и крупных мировых фотоагентств.

Кейт Миддлтон обвинили в “манипуляциях со снимком” и вскоре фото удалили как “подвергшиеся чрезмерному редактированию” из фотобанков всех информационных агентств.

Эксперты усмотрели “несоответствие в выравнивании левой руки принцессы Шарлотты”, а пользователи соцсетей заметили частичное отсутствие рукава и запястья принцессы Шарлотты. Также многие усомнились в “естественности” положения пальцев принца Луи и в неубедительно пышной листве мартовского дерева позади.

Ранее мировая общественность была крайне обеспокоена исчезновением Принцессы из медиаполя. Высказывались версии о её больших проблемах со здоровьем после таинственной операции на брюшной полости. На редких фотоснимках Кейт появлялась сидя, что только добавляло огня в распространяющиеся слухи о том, что Принцесса нездорова.

12 марта папарацци заметили Кейт Миддлтон с мужем покидающими Виндзорский замок, что в СМИ назвали попыткой дворца показать, что «она на ногах».

Ранее Телеграф писал о выявлении онкологического заболевания у короля Великобритании Карла III. Монарх уже начал лечение.

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