Что происходило внутри пикирующего Boeing 787? В сети появилось видео, снятое пассажиром

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 15:33 , Обновлено: 12.03.2024

В соцсетях появилось видео, снятое пассажиром Boeing 787. Что происходило внутри самолета, когда он терял высоту?

В соцсети Х (Twitter) один из пользователей опубликовал видео, снятое внутри пикирующего самолета Boeing 787, в котором накануне пострадало 50 человек. В ролике видны несколько пострадавших, которым пассажиры пытаются оказать помощь. Большинство встревоженных пассажиров сидят на местах.

«Я потерял контроль над самолетом, датчики просто погасли, они вышли из строя», — сказал пилот самолета одному из пассажиров.

Видео менее чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров. Многие пользователи соцсети выказали обеспокоенность ненадежностью самолетов.

“Все самолеты Boeing должны быть приостановлены, а расследование того, что происходит в компании, должно быть организовано ради безопасности всех пассажиров самолетов Boeing!”, — написал один из комментаторов.

“Самолеты Boeing просто теряют доверие, хватит рисковать жизнями людей, и Boeing должен направить своих технических специалистов для первоначальных проверок”, — написал еще один пользователь.

Напомним, что самолет летящий из Австралии в Чили резко “провалился” вниз на 100 метров по невыявленной технической причине. В результате инцидента 12 человек, в том числе несколько членов экипажа, были госпитализированы с травмами, еще около 40 получили ранения.

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