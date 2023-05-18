Что на самом деле произошло с Patriot в Киеве? В США, Украине и России назвали свои версии

Опубликовано: 18.05.2023 08:31 , Обновлено: 18.05.2023

В США заявили, что ущерб системе противовоздушной обороны Patriot в результате российского ракетного удара под Киевом во вторник утром был минимален. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трёх чиновников. В свою очередь, в Минобороны России заверили, что одним ударом "Кинжала" уничтожили сразу 5 установок "Патриот".

По словам одного анонимного американского чиновника, США направили инспекторов для проверки системы. По словам официальных лиц США, сама система все еще функционирует, и радарный компонент Patriot, один из ее наиболее важных элементов, не был поврежден. Официальные лица США не думают, что Patriot нужно будет вывозить с поля боя для ремонта.

Одна батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторов, радарной установки, станции управления, антенн, пусковой установки и ракет-перехватчиков. Компоненты работают вместе, чтобы запустить ракету Patriot и успешно направить ее к цели.

Неясно, какая часть Patriot была повреждена и была ли она повреждена в результате ракетного удара или падающих обломков. Украинцы заявили, что успешно перехватили все шесть российских ракет “Кинжал” во вторник утром.

Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Военно-воздушных сил Украины, заявил украинскому телевидению, что система противовоздушной обороны Patriot американского производства не могла быть уничтожена ракетой “Кинжал”.

“Не беспокойтесь о судьбе Патриота. С технической точки зрения Patriot - это… система”, - сказал он, отметив, что она состоит из компонентов, которые располагаются на расстоянии друг от друга.

С этим не согласились в Москве. “По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США”, - заявили там, не предоставив, правда, никаких свидетельств.

Ранее Минобороны России не раз заявляло об уничтожении американской техники в Украине. Ещё в январе 2023 года СМИ подсчитали, что Россия заявила в общей сложности о том, что «уничтожила» 35 украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако Киев получил от США всего 20 установок, заметил британский канал BBC.

К слову, в сентябре 2022 года в Министерстве обороны России в ежедневной сводке с фронта в Украине 1 сентября показали на карте, что уничтожили в Украине 44 американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом тогда у Киева на вооружении их было 16. СМИ предположили, что в Минобороны могли иметь в виду, что перехватили 44 ракеты, пущенных с HIMARS.

Россия «уничтожила» на 15 HIMARS больше, чем получил Киев