Число жертв удара российских ракет по Украине достигло 25. Включая 5 детей - Власти

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Опубликовано: 29.04.2023 10:20 , Обновлено: 29.04.2023

Власти Украины сообщили, что число погибших в результате российских воздушных атак на города по всей стране рано утром в пятницу возросло до 25. Среди погибших оказалось 5 детей, сообщило агентство Reuters.

Официальные лица Украины заявили, что по меньшей мере 23 мирных жителя были убиты, включая 4 детей в доме в Умани. При этом, по оценкам, 109 человек проживали в той части многоэтажки, которая подверглась удару, и 27 квартир были полностью разрушены. Также в юго-восточном украинском городе Днепр в результате попадания снаряда погибли двухлетний ребенок и 31-летняя женщина, сообщил губернатор области Сергей Лысак.

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Агентство уточнило, что пожарные справились с пожаром в многоквартирном доме в Умани, поражённом российской ракетой. Им пришлось пробираться через огромную груду тлеющих обломков, разыскивая выживших и тела, в то время как встревоженные люди стояли рядом.

“Мои соседи пропали. Никого не осталось”, - рассказал 58-летний Сергей Любовский, который жил в квартире на седьмом этаже. Он был спасен пожарными с балкона, куда он сбежал со своей женой после того, как взрыв заблокировал их входную дверь.

“Пожилая женщина, ее дочь и двое внуков жили на девятом этаже. Их нет. Мужчина со своим сыном жили на восьмом этаже. Их нет. Женщина со своей дочерью жила на седьмом этаже. Их нет. Молодая семья жила на шестом этаже, их сыну повезло… он жив”, - перечислил мужчина.

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В Москве в то же время, утверждают, что она целились в места дислокации украинских резервных войск и “успешно” нанесли по ним удар, не позволив им добраться до фронта. В Кремле не представили никаких доказательств, подтверждающих их утверждения.

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