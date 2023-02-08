Число погибших в Турции превысило 6,2 тыс.

Опубликовано: 08.02.2023 10:01 , Обновлено: 08.02.2023

Число погибших в Турции из-за землетрясений, по данным на 9:40 утра 8 февраля выросло до 6234 человек. Кроме того, пострадали 37 011 человек.

В свою очередь в Сирии заявили о 2530 погибших и 4654 раненых, пишет CNN.

Таким образом общее количество погибших превысило 8,7 тысяч.

Отметим, что эти цифры продолжают расти, потому что под завалами еще остаются люди.

Так, колоссальная миссия по поиску выживших в турецком Газиантепе продолжается уже более 50 часов, при этом некоторые спасатели используют только свои руки, чтобы копаться в бетоне и обломках.

Тем временем инженер-строитель и координатор по гуманитарным вопросам призвал спасателей в Турции и Сирии не терять надежды, поскольку выжившие могут быть найдены в течение «недель» после сильного землетрясения в регионе.

Ранее Телеграф писал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, от землетрясений могли пострадать 23 миллиона человек, включая 1,4 миллиона детей.