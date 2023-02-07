Из-за гуманитарной катастрофы в Турции и Сирии пострадают 23 млн человек - ВОЗ

Опубликовано: 07.02.2023 13:58 , Обновлено: 07.02.2023

Всемирная организация здравоохранения сообщила 7 февраля, что от землетрясения в Турции и Сирии могли пострадать 23 миллиона человек, включая 1,4 миллиона детей. Об этом сообщила Адельхайд Маршанг, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. И это происходит в регионе, раздираемом военным конфликтами.

По ее словам, Турция обладает мощным потенциалом для реагирования на кризис, но наиболее подверженные последствиям природной катастрофы будут жители Сирии, которая борется с многолетним гуманитарным кризисом из-за гражданской войны и вспышки холеры.

“Это кризис дополнит многочисленные кризисы в пострадавшем регионе. По всей Сирии потребности являются самыми высокими после почти 12 лет затяжного, сложного кризиса, в то время как гуманитарное финансирование продолжает сокращаться”, - сообщила функционера ВОЗ.

“Сейчас идет гонка со временем, - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - С каждой минутой, с каждым часом шансы найти выживших живыми уменьшаются”.

Он сказал, что ВОЗ особенно обеспокоена районами Турции и Сирии, откуда после землетрясения в понедельник не поступало никакой информации: “Картирование ущерба - это один из способов понять, на чем нам нужно сосредоточить наше внимание”.

Сирия не пускает гуманитарную помощь

Тем вренем спор о контроле над гуманитарной помощью препятствует усилиям по оказанию помощи на севере Сирии, который удерживается повстанческими группировками.

Правительство в Дамаске разрешает въезд гуманитарной помощи только через один пограничный переход. Таким образом там сопротивляются доставке помощи в регион с населением более 4 миллионов человек, поскольку считает, что эта помощь подрывает суверенитет Сирии и снижает ее шансы вернуть контроль над регионом.

“Районы, наиболее пострадавшие от землетрясения в Сирии, похоже, находятся в ведении контролируемой Турцией оппозиции, а не сирийского правительства, - рассказал Марк Лоукок, бывший глава гуманитарных вопросов ООН. - Для доставки помощи в эти районы потребуется молчаливое согласие Турции. Вряд ли сирийское правительство много сделает, чтобы помочь”.

Во вторник утром вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате землетрясения погибли 3419 человек, еще 20 534 получили ранения. Число подтвержденных смертей на сирийской стороне границы возросло до 1602, в результате чего число погибших в обеих странах достигло 5021. Турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что у него есть 11 342 сообщения об обрушении зданий, из которых 5775 были подтверждены.