Число погибших от ракеты жителей Днепра выросло до 35

Опубликовано: 16.01.2023 08:31 , Обновлено: 16.01.2023

Число людей, погибших в результате российского ракетного обстрела жилого дома в Днепре, выросло до 35. Об это сообщил глава области Валентин Резниченко 16 января.

Он рассказал, что ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки еще несколько погибших.

По последним, но все еще неокончательным данным, погибли 35 жителей дома, среди них двое детей.

Кроме того, ранено 75 человек, из них 14 детей. Спасти удалось 35 человек, а судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.

Спасательно-поисковая операция идет уже почти 40 часов.

Напомним, российская ракета, попавшая в жилой дом в Днепре в субботу, «без сомнения» была ракетой Х-22, сообщило 15 января командование ВВС Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.