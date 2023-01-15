Российская ракета убила 25 мирных жителей в Днепре - Зеленский

Опубликовано: 15.01.2023 18:58 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 января, что число людей, погибших в результате российского ракетного обстрела жилого дома в Днепре, возросло до 25. Написав об этом в Telegram, Зеленский сообщил, что погибло 25 человек, в том числе один ребенок.

По его данным, 39 человек были спасены и 43 пропали без вести. По словам президента Украины, около 73 человек получили ранения, в том числе 13 детей.

72 квартиры были разрушены и более 230 квартир были повреждены, добавил он.

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По словам Зеленского, установлены четыре палатки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и две палатки волонтеров, в то время как психологи оказывают помощь пострадавшим.

Какой ракетой ударили россияне по жителям Днепра?

Российская ракета, попавшая в жилой дом в Днепре в субботу, “без сомнения” была ракетой Х-22, сообщило в воскресенье командование ВВС Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

“Радар определил приблизительное место запуска, высоту и скорость полета. Нет никаких сомнений в том, что это была ракета X-22 [Kh-22]”, - говорится в сообщении.

“Вооруженным силам Украины не хватает огневой мощи для того, чтобы сбить ракету этого типа. С начала военной агрессии России по территории Украины было запущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита нашими системами ПВО”, - добавлено в сообщении.