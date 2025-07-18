Сеть дискаунтеров с белорусскими товарами "порвала" российский рынок. Что про нее известно?

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Опубликовано: 18.07.2025 09:29 , Обновлено: 18.07.2025

Сеть дискаунтеров «Чеснок», торгующая преимущественно белорусскими товарами, стала одним из самых быстрорастущих игроков на продуктовом рынке России по итогам 2024 года. И не просто так. Её продажи за год увеличились с 2,6 до 7,6 млрд российских рублей.

Согласно данным канала «Продукт Медиа», который сослался на INFOLine, в 2024 году самыми быстрорастущими форматами стали дискаунтеры и онлайн-магазины, в то время как классические сети показывали незначительный рост или не росли вовсе.

Известно, что «Чеснок», являясь российской сетью, имеет белорусские корни. Её юридическое лицо, ООО «Лучшие цены», зарегистрировано в Смоленске в 2022 году. Бенефициаром компании, по данным Системы профессионального анализа рынков и компаний, является гражданин Беларуси Евгений Жигимонт, ранее занимавший пост заместителя гендиректора белорусского ретейлера «Евроторг» («Евроопт», «Хит!», «Грошык»).

При этом в «Евроторге» ранее подчёркивали, что российская компания является персональным проектом их топ-менеджера и не пересекается с интересами белорусского ритейла.

Первый магазин «Чеснок» был открыт в конце 2022 года. Теперь сеть насчитывает 42 торговые точки в российских городах, в том числе Санкт-Петербурге и Москве.

Отзывы покупателей о сети в основном положительные. На популярном сайте с оценками Irecommend.ru её рейтинг составляет 4.6 из 5. Пользователи отмечают чистоту в магазинах и ассортимент. «Это не аналог Светофора! Это в миллион раз лучше! Свежие продукты, довольно низкие цены, большой выбор, а главное — чисто и ухожено!» — говорится в одном из отзывов.

В то же время некоторые покупатели отметили, что со временем цены в сети выросли и сравнялись с другими магазинами, а на некоторые товары стали даже выше.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему белорусская обувная сеть MEGATOP закрыла все свои магазины в России.

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