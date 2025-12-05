Четыре военных дрона пытались помешать визиту Зеленского в Дублин - The Journal

Опубликовано: 05.12.2025 11:20 , Обновлено: 05.12.2025

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию, как выяснилось, произошёл опасный инцидент. На пути следования самолёта, в котором летела официальная украинская делегация, в какой-то момент появились четыре крупных беспилотника, предположительно военных. Подробности инцидента раскрыло ирландское издание The Journal.

По информации издания, сам инцидент произошёл ещё в понедельник, 1 декабря, однако публично о нём не сообщалось. Лишь в четверг, 4 декабря, информация просочилась в местную прессу. По данным The Journal, четыре неопознанных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону аэропорта Дублина и направились в сторону траектории полета самолета президента Украины Владимира Зеленского.

Беспилотники пролетели ровно до места, где в тот момент должен был находиться самолёт с Зеленским на борту. Но самого самолёта на тот момент там уже не было - борт приземлился в аэропорту Дублина с небольшим опережением графика, буквально за несколько минут до инцидента, около 23:00.

По информации издания, затем беспилотники пролетели над судном ВМС Ирландии LÉ William Butler Yeats, которое было тайно развернуто в Ирландском море на время официального визита Зеленского в страну.

Почему было принято решение не сбивать дроны? По версии The Journal, на борту военного корабля “не было возможности их обезвредить”. По имеющимся данным, в тот момент акваторию также патрулировал самолёт Ирландского воздушного корпуса, но тот также почему-то не вмешался.

Источники сообщили, что дроны вылетели с северо-востока Дублина (хотя точно не известно, были ли они запущены с суши или с какого-то морского судна, оставшегося незамеченным) и находились в воздухе не более двух часов. Пока неизвестно, кто именно запустил и управлял дронами, а также где они сейчас находятся. Ирландские власти инициировали официальное расследование инцидента, однако не известно, проинформировали ли ирландские власти команду президента Украины.

Эксперты ирландского издания отметили, что беспилотники военного образца способны выполнять достаточно широкий спектр функций. Службы безопасности Ирландии установили, что беспилотники в Ирландском море были крупными, чрезвычайно дорогими и имели военное назначение, и уже классифицировали их как гибридную атаку. В данном случае тот факт, что у дронов были включены огни, навел службы безопасности на мысль о том, что их главной целью было помешать прибытию самолёта Зеленского в Дублин.

Данный инцидент был схож с аналогичными вторжениями дронов в других европейских странах, которые с тревожной регулярностью фиксируются в последние месяцы. Из-за подобных инцидентов этой осенью уже закрывали международные аэропорты в Бельгии, Дании.

Сам визит Зеленского в Дублин прошёл без серьёзных происшествий. У него состоялась встреча на высоком уровне с представителями полиции Ирландии, Ирландских сил обороны и высокопоставленными государственными служащими, отвечающими за национальную безопасность. Впрочем, при взлёте из аэропорта Дублина его самолёт решили пустить по специальной взлётно-посадочной полосе, чтобы минимизировать риск инцидентов с дронами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года британское издание The Financial Times (FT) сообщило, что Брюссель призвал страны-участницы Евросоюза вложиться в возведение так называемой “Стены дронов” на восточных рубежах. А это значит, что она может появиться на границе Беларуси.

Евросоюз вернулся к идее «Стены дронов» на границе с Беларусью