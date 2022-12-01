В Испании нашли уже четыре посылки со взрывчаткой за сутки

Опубликовано: 01.12.2022 14:11 , Обновлено: 01.12.2022

В Испании 1 декабря обнаружили четвертый конверт со взрывчаткой за сутки. Последний пришел на имя премьер-министра страны Педро Санчеса. Об этом сообщило испанское издание El Mundo.

По данным источников во внутренних делах, Санчес получил конверт, подобный «по своим характеристикам и содержимому» трем предыдущим, которые были разосланы в различные учреждения на территории Испании.

Ранее неизвестные послали взрывчатку на авиабазу Торрехон-де-Ардос возле Мадрида и в компания-производителя оружия Instalaza.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде (Испания) прогремел взрыв. один сотрудник пострадал. Он открыл конверт, в котором находилось взрывное устройство.

Взрыв прогремел в посольстве Украины в Испании