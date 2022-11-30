Взрыв прогремел в посольстве Украины в Испании

Опубликовано: 30.11.2022 16:31 , Обновлено: 30.11.2022

В посольстве Украины в Мадриде (Испания) прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание Ultimahora 30 ноября.

По данным СМИ, один сотрудник пострадал. Предварительно, он открыл конверт, в котором находилось взрывное устройство.

На месте работает полиция и саперы, пострадавшего госпитализировали.

Ранее Телеграф писал, что взрывы прогремели на автобусной станции в районе Рамот в столице Израиля Иерусалиме в среду, 23 ноября. В результате инцидента пострадали люди. Об этом сообщает местное издание newsru.co.il.

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