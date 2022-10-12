Чехия запретила въезд российским туристам с 25 октября

Опубликовано: 12.10.2022 19:10 , Обновлено: 12.10.2022

С 25 октября чешские власти полностью запретят въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными с целью туризма любым государством Европейского Союза. Об этом объявил глава чешской дипломатии Ян Липавский после заседания Кабинета министров 12 октября.

Про белорусов чешский чиновник не упоминал.

“К 25 октября мы введем новые меры. Гражданам Российской Федерации, имеющим шенгенскую визу, выданную в туристических, спортивных или культурных целях, не будет разрешен въезд в страну”, - подтвердил министр иностранных дел Чехии.

По данным его министерства, ежедневно через Международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 российских граждан. “В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза”, - сказал он о причинах запрета.

В свою очередь, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет нужен для того, чтобы выразить отношение Чехии ко вторжению РФ в Украину.

“Это мера, которая ведет к выражению четкой позиции Чешской Республики”, - сказал он.

Таким образом, Чешская Республика присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые недавно закрыли свои границы для российских туристов.

Ранее Телеграф сообщил, что российский военный по прозвищу “Людоед” обратился к мобилизованным россиянам с предложением присоединиться к его отряду.

«Из 23 осталось 7. Все в хорошем настроении» — «Людоед» позвал мобилизованных россиян к себе в отряд в Украину