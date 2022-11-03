"Чего стесняться-то?" - В Госдуме предложили создать министерство пропаганды

Опубликовано: 03.11.2022 11:24 , Обновлено: 03.11.2022

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил, что власти РФ должны создать в федеральном правительстве министерство пропаганды. По его словам, Кремль сильно проигрывает информационное противостояние на фоне войны в Украине.

Депутат не исключил, что такое ведомство могло бы заниматься в том числе распространием фейков.

«Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?» - заявил Гурулев

Ранее Телеграф сообщил, что основатель и куратор ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин потребовал 30 октября запретить в России YouTube, а также признать нежелательной деятельность Google. По его словам, эти сервисы ведут “информационную войну” против РФ.

Пригожин предложил запретить YouTube в России, а заодно и весь Google