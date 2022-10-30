Пригожин предложил запретить YouTube в России, а заодно и весь Google

Опубликовано: 30.10.2022 16:27 , Обновлено: 30.10.2022

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потребовал 30 октября запретить в России YouTube, а также признать нежелательной деятельность Google. По его словам, эти сервисы ведут "информационную войну" против РФ.

Евгений Пригожин написал по этому поводу обращение в Генпрокуратуру РФ, которое опубликовал в Сети. В нем он заявил, что YouTube ведет “информационную войну, направленную на очернение образа России в глазах пользователей”.

По словам основателя ЧВК “Вагнер”, на YouTube он заметил, как “распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в РФ и прочие деструктивные материалы”.

Евгений Пригожин призвал в отношении YouTube “принять самые жесткие меры”. Он также призывает рассмотреть вопрос о признании деятельности Google в России “нежелательной”.

Ранее Телеграф сообщил, что Российское ООО «Гугл» подало заявление на обьявление банкротства в Арбитражный суд Москвы 16 июня. Теперь заявление должны рассмотреть на обоснованность, дата заседания суда пока не назначена.

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