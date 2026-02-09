Цены на продукты в России приблизились к европейским. С зарплатами — вопрос

Опубликовано: 09.02.2026 21:29 , Обновлено: 09.02.2026

В начале 2026 года цены в российских магазинах на продукты питания вплотную приблизились к европейским. По ряду позиций РФ уже даже обогнала Европу.

Согласно сравнению данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики) и сервиса Numbeo, в 10 странах Европы половина или больше базовых продуктов стоят столько же, сколько в России, либо дешевле.

Иногда речь идёт и о заметном превышении европейских цен. Так, литр молока в немецком Lidl обходится примерно в полтора раза дешевле, чем в российской «Пятерочке», где средняя цена составляет около 132 рублей. Ниже цены на молоко также в Чехии и Испании.

Самая большая разница зафиксирована по ценам на помидоры: в российских магазинах «Пятерочка» килограмм стоит более 500 рублей, что примерно вдвое дороже, чем в европейских магазинах.

В ЕС (Европейский союз) также дешевле бутилированная вода, бананы, сыр, картофель, белый рис, зелень, фрукты и вино, тогда как куриное филе стоит примерно одинаково.

Что касается зарплат, то по прогнозам Минэкономразвития РФ (Министерство экономического развития Российской Федерации) и некоторых независимых аналитиков, в России всё-таки будет рост номинальных зарплат при замедлении роста реальных. Средняя по РФ зарплата к концу 2026 года прогнозируется на уровне 115 000 рублей в месяц.

В то же время в Евросоюзе, хоть и наблюдается значительный разрыв между странами, средняя зарплата ожидается на уровне €3 616 в месяц. А это примерно в 3,5 раза выше российской.

Ранее мы писали, что в последние дни тема продаж белорусской молочки на российском рынке все громче звучит в СМИ соседней страны. Российские производители молочных продуктов выказали серьезное недовольство из-за экспансии белорусской продукции в российских продуктовых магазинах.

Главная причина недовольства — местные производители молочной продукции настаивают, что белорусские конкуренты имеют преференции у себя на родине, а значит, могут демпинговать на российском рынке.

Российские производители ополчились на белорусское молоко