Российские производители ополчились на белорусское молоко

Опубликовано: 01.02.2026 11:24 , Обновлено: 01.02.2026

В последние дни тема продаж белорусской молочки на российском рынке все громче звучит в СМИ соседней страны. Российские производители молочных продуктов выказали серьезное недовольство из-за экспансии белорусской продукции в российских продуктовых магазинах.

Главная причина недовольства — местные производители молочной продукции настаивают, что белорусские конкуренты имеют преференции у себя на родине, а значит, могут демпинговать на российском рынке.

Управляющий акционер российской компании «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнёв [link href=“https://www.retail.ru/articles/molochnyy-rynok-v-nozhnitsakh-vysokikh-tsen-zastyvshego-sprosa-i-perenasyshcheniya/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] настаивает [/link], что белорусские молокозаводы занимают полки в России благодаря дёшевому молоку в Беларуси.

«Белорусский бренд «Савушкин продукт» занял первые места в трех категориях. Давайте представим, что мы оставим всё как есть. При разнице в стоимости сырья в России и Белоруссии в 10 рублей это закончится плохо. Нужно либо открывать рынок сырья, либо как-то регулировать рынок. Вполне возможно, что скоро и крупные сети начнут загружать белорусские предприятия производством своих СТМ (собственных торговых марок). Хорошо, что пока этого нет», — заявил он.

В свою очередь, белорусский Минсельхозпрод (Министерство сельского хозяйства и продовольствия) признал, что Россия и Беларусь пытаются решить вопросы, которые возникли у российских производителей, и что в Беларуси сырье дешевле.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов заявил, что такой ценовой разрыв носит «долгосрочный характер». Но в Беларуси настаивают, что речь не о преференциях или ограничении цен государством, а о стратегии укрупнения ферм в товарно-молочные комплексы.

«У нас сегодня функционирует 941 сельскохозяйственное предприятие, и мы идем по пути их укрупнения. Это напрямую влияет на снижение себестоимости», — заявил Юрий Горлов.

Ранее стало известно, что крупные российские заводы начали ограничивать собственное производство сыров из-за наплыва более дешёвой белорусской продукции. Об этом заявил Анатолий Лосев, генеральный директор российской компании «Молвеста», управляющей несколькими предприятиями молочной промышленности.

Российские заводы закрывают производство из-за наплыва белорусских сыров