Центробанк России поднял ставку рефинансирования до 16%

Опубликовано: 15.12.2023 15:24 , Обновлено: 15.12.2023

Совет директоров Банка России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, 15 декабря 2023 года сообщил, что принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16,00% годовых. Такое решение в главном банке РФ обосновали угрозой инфляции.

“Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре”, - сообщили в пресс-службе банка.

В ЦБ РФ признались, что заметили в отдельных сегментах кредитного рынка признаки замедления активности, но этого было недостаточно, и общие темпы роста кредитования по-прежнему остались в России высокими.

Также в ЦБ РФ рассказали, что в среднем за октябрь-ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10,0%. Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги. По итогам 2023 года годовая инфляция в России ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%, поделились прогнозами в ЦБ РФ.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет директоров Центробанка России в пятницу, 27 октября, принял решение резко повысить ключевую ставку — сразу с 13 до 15% годовых. Как пояснил сам финансовый регулятор, это связано с тем, что “инфляционное давление значительно усилилось” и на данный момент “складывается выше ожиданий Банка России”.

«Инфляция выше ожиданий» — Центробанк РФ резко поднял ставку до 15%. Как отреагировал рубль?