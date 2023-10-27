«Инфляция выше ожиданий» - Центробанк РФ резко поднял ставку до 15%. Как отреагировал рубль?

Опубликовано: 27.10.2023 18:29 , Обновлено: 27.10.2023

Совет директоров Центробанка России в пятницу, 27 октября, принял решение резко повысить ключевую ставку - сразу с 13 до 15% годовых. Как пояснил сам финансовый регулятор, это связано с тем, что "инфляционное давление значительно усилилось" и на данный момент "складывается выше ожиданий Банка России".

Более того, в Центробанке отметили, что “инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях”, поэтому вопрос об уровне ключевой ставки вновь планируется поднять на заседании Совета директоров Банка России 15 декабря.

В Центробанке пояснили, что инфляционное давление растёт “по все более широкому кругу товаров и услуг”, а “устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения” их производства. Ценовые ожидания предприятий, по данным финансового регулятора, сейчас достигли “исторически высоких значений”, а инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу “заякорены вблизи 4%”.

В Центробанке выразили надежду на то, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить “устойчивые дезинфляционные тенденции” в экономике и вернёт экономику “на траекторию сбалансированного роста”.

Как отреагировал валютный рынок?

На фоне новостей о росте ключевой российский рубль на бирже в пятницу, 27 октября, укрепился - до 93 за доллар и 98,3 за евро. Как отметило российское издание “Известия”, в последний раз такие значения фиксировали полтора месяца назад.

Как отметил в интервью изданию главный аналитик “ПСБ” Денис Попов, длительное удержание ключевой ставки на высоком уровне ограничит рост российской экономики, а главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев предрёк россиянам “трудные ближайшие кварталы”, в частности тем, кто захочет взять новый кредит или рефинансировать старый.

В свою очередь руководитель проекта “Федресурс” Алексей Юхнин отметил, что в долгосрочной перспективе высокая ставка может снизить платежеспособность российских компаний и “пошатнуть устойчивость”, в первую очередь малых и средних предприятий.

Напомним, в прошлый раз Центробанк России повысил ключевую ставку также неожиданно резко - с 8,5% до 12% годовых. Такое резкое единовременное повышение ставки с 15 августа руководство Центробанка аргументировало необходимостью “ограничения рисков для ценовой стабильности”.

Центробанк РФ экстренно поднял ставку до 12% из-за рухнувшего российского рубля