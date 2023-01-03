Цена на газ в Европе снизилась до рекордного уровня

Опубликовано: 03.01.2023 13:29 , Обновлено: 03.01.2023

Цена на природный газ в Европе упала до самого низкого уровня с конца февраля 2022 года. Она достигла $785 долларов за тыс. куб.м.

По данным лондонской биржи ICE на 3 января, цены ускорили темпы снижения до более чем 7%.

К слову, сейчас закупочная стоимость газа в европейских странах в пять раз меньше, чем в августе 2022 года.

Как пишет французская газета Le Figaro, тенденция к снижению была достигнута благодаря «значительным накопленным запасам газа и умеренному спросу, в частности, благодаря благоприятным климатическим условиям», что является хорошей новостьб для европейских государств и их экономик.

Ранее Телеграф писал, что в Европейском Союзе сократили потребление природного газа с августа по ноябрь 2022 года на 20,1% по сравнению с аналогичными периодами за прошедшие пять лет.