Цена на бензин в США упала даже ниже, чем в Беларуси и России. Как объяснили?

Опубликовано: 08.12.2025 11:14 , Обновлено: 08.12.2025

Розничные цены на бензинна заправках в США опустились ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон, что стало самым низким уровнем с 2021 года. Об этом сообщило Министерство энергетики США.

Стоит отметить, что в Штатах нет единой цены на автомобильное топливо, которое устанавливает государство, как это происходит в Беларуси. Поэтому речь идёт о средней цене, а стоимость может отличаться от заправки к заправке.

Цены на бензин, на самом деле, сильно варьируются в зависимости от региона Штатов. 1 декабря обычные цены на бензин колебались от 2,55 долларов за галлон (3,78 литра) на побережье Мексиканского залива США до 4,03 долларов за галлон на Западном побережье США.

Тем не менее средняя цена в белорусских рублях, получается, составила 2,27 BYN за литр бензина. Это даже ниже, чем в России, в которой автомобильное топливо всегда было дешевле, чем в Беларуси.

На самом деле, в США цены на бензин снижаются уже не первый год. В основном это заслуга нефти, которая теряет в цене. Баррель американской сырой нефти сейчас стоит около 59 долларов, что значительно ниже уровня в 70 долларов, наблюдавшегося в это же время в 2024 году, и значительно ниже пика в 80 с лишним долларов в 2022 году.

При этом стоимость сырой нефти составляет около половины конечной розничной цены бензина в США. Когда нефть росла на пике цена галлона бензина в США стоила выше 5 долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что в министерстве финансов Беларуси опровергли известия, что в 2026 году планируют поднять цены на топливо на 3%. По словам представителей Минфина, речь идёт об индексации акцизов на автомобильное топливо на 3%.

В Минфине уточнили, что будет с ценой на бензин в Беларуси в 2026 году — «Не равно»