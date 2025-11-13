В Минфине уточнили, что будет с ценой на бензин в Беларуси в 2026 году - "Не равно"

Опубликовано: 13.11.2025 18:25 , Обновлено: 13.11.2025

В министерстве финансов Беларуси опровергли известия, что в 2026 году планируют поднять цены на топливо на 3%. По словам представителей Минфина, речь идёт об индексации акцизов на автомобильное топливо на 3%.

“Индексация акциза на 3% не равно росту цены на заправке на 3%. Это базовая арифметика налоговой системы. Акциз — один из элементов в формуле конечной цены”, — заявили в министерстве.

При этом цены на топливо регулируются государственным монополистом - концерном “Белнефтехим”. А он в 2025 году уже поднял цены на 16 копеек.

Ранее в этом году также стало известно, сколько топлива могли приобрести жители разных европейских стран на свою среднестатистическую зарплату. Журналисты Telegraf.news посмотрели, на каком месте рейтинга оказалась Беларусь и как её показатель доступности бензина отличается от соседних России, Польши, Литвы и Латвии.

Сколько бензина могут купить на зарплату белорусы, поляки, литовцы и россияне? Эксперты опубликовали рейтинг