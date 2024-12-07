ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы сил воздушной обороны ХАМАС

Опубликовано: 07.12.2024 10:31 , Обновлено: 07.12.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 декабря заявила, что ликвидировала главу начальника сил воздушной обороны ХАМАС Нидаля аль-Наджара. По информации ЦАХАЛ, операцию провели вместе с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).

Как [link href=“https://t.me/idfofficial/13139” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] израильская армия, аль-Наджара ликвидировали 3 декабря в городе Газа. Этого представителя ХАМАС в ЦАХАЛе назвали “террористом” и “одним из организаторов проникновения с воздуха на территорию Израиля” 7 октября 2023 года.

“Более того, на протяжении всей войны аль-Наджар был одним из руководителей нападений на государство Израиль и войска ЦАХАЛа, действующие в центральной части Газы, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов и взрывчатых веществ, направленных против военнослужащих ЦАХАЛа”, - заявили в Армии обороны Израиля.

В свою очередь ХАМАС пока не комментировал информацию о ликвидации своего начальника сил воздушной обороны.

Ранее Telegraf.news писал, что ЦАХАЛ 17 октября заявил о гибели одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешную операцию израильских военных “началом конца”, в США в ней усмотрели “небольшое окно возможностей” для Израиля, а в Ливане сказали об очередном шаге на пути к “обостряющейся фазе противостояния с Израилем”.

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