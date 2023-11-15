ЦАХАЛ вошёл в крупнейший госпиталь в Газе - аль-Шифу. Что известно?

Опубликовано: 15.11.2023 07:44 , Обновлено: 15.11.2023

Армия обороны Израиля заявила рано утром в среду, 15 ноября, что ее силы "действуют против террористической организации ХАМАС в одной конкретной части больничного комплекса Шифа". Там утверждали, что "операция основана на разведывательной информации и оперативной необходимости".

В ЦАХАЛе добавили, что “операция не направлена на причинение вреда больнице, медицинским бригадам или находящимся там гражданским лицам”.

“Операции предшествовали усилия по эвакуации пациентов из больницы, и для этой цели был открыт специальный безопасный проход. Руководство больницы было заранее проинформировано о въезде в комплекс. Позже в ходе операции мы планируем передать больнице инкубаторы, медицинское оборудование и продукты питания для младенцев”, - рассказали в ЦАХАЛе.

Военные заявили: “В состав сил ЦАХАЛА входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку к этой сложной и чувствительной обстановке, с намерением не причинить вреда детям и гражданским лицам”.

По словам представителя Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, в настоящее время в комплексе находятся 1500 человек – пациенты, медицинский персонал и перемещенные лица. Он добавил, что теперь в комплексе находится всего 10% от общего числа медицинского персонала численностью от 500 до 600 человек.

“Мы готовы впустить армию, чтобы проверить, что здесь находится, чтобы мы могли развеять ложь о том, что в больнице находятся вооруженные люди”, - сказал пресс-секретарь.

В свою очередь, доктор Мухаммад Закут, директор больниц министерства здравоохранения Газы, заявил “Аль-Джазире”, что некоторые из людей, укрывшихся в больнице аль-Шифа, попали под обстрел при попытке покинуть ее по коридору, который был объявлен безопасным (неясно, кто объявил коридор безопасным, ЦАХАЛ или местные власти)..

“Ни одна пуля не была выпущена изнутри больницы во время штурма комплекса оккупационными силами”, - сказал Закуут в интервью “Аль-Джазире”.

Доктор Мунир аль-Бурш, генеральный директор министерства здравоохранения Газы, сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что израильские войска вошли в западную часть медицинского комплекса.

“Произошли сильные взрывы, и пыль попала в районы, где мы находимся. мы считаем, что взрыв произошел внутри больницы”, - сказал Бурш.

Представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра в интервью “Аль-Джазире”: “Оккупационная армия сейчас находится в подвале и обыскивает подвал. Они находятся внутри комплекса, стреляют и устраивают взрывы”.

Ранее Телеграф писал, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил во время брифинга во вторник, 14 ноября, что у США есть информация о том, что “ХАМАС и палестинский Исламский джихад используют некоторые больницы в секторе Газа, включая аль-Шифу, и туннели под ними для сокрытия и поддержки своих военных операций, а также для удержания заложников”.

Террористы ХАМАСа используют больницы в Газе для своего прикрытия — США. Будет ли штурм?