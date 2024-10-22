Израиль рассекретил подземный бункер в Бейруте, где «Хезболла» «прячет 500 млн долларов»

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Опубликовано: 22.10.2024 09:18 , Обновлено: 22.10.2024

В понедельник, 21 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассекретила разведданные о "финансовом центре" ливанской шиитской группировки "Хезболла". Речь идёт о подземном бункере в ливанской столице Бейруте, в котором, как утверждают израильские военные, хранится не менее полумиллиарда долларов в валюте и золоте.

По словам официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, набитый золотом и долларами бункер находится под одной из больниц на юге Бейрута. По его словам, именно “финансовые оплоты “Хезболлы” были главной целью “точных ударов”, которые израильские ВВС наносили в минувшие выходные по территории Ливана.

“Одной из наших главных целей вчера вечером было подземное хранилище с десятками миллионов долларов наличными и золотом. Деньги использовались для финансирования атак “Хезболлы” на Израиль”, — заявил Хагари, не уточнив при этом судьбу денежных средств.

Что касается бункера, размещённого под прикрытием одной из городских больниц, по словам представителя ЦАХАЛа, это хранилище “пока не подвергалось атакам” со стороны Армии обороны Израиля.

“По нашим оценкам, в этом бункере хранится не менее полумиллиарда долларов в долларовых купюрах и золоте. Эти деньги могли бы и все еще могут быть использованы для восстановления Ливана”, — сказал Хагари.

В ходе брифинга Хагари продемонстрировал карту, на которой показано расположение бункера под больницей Аль-Сахель в южном пригороде Бейрута, известном как Дахия, где в основном базируются боевики “Хезболлы”.

Скриншот видео ЦАХАЛа

В ЦАХАЛ призвали ливанские власти и международные организации не допустить, чтобы “Хезболла” использовала эти деньги “для террора и нападения на Израиль”, и предупредил, что “израильские ВВС следят” за больницей, под которой расположен набитый деньгами бункер, заверив при этом, что наносить удар по больнице не планируется, поскольку “Израиль ведет войну с “Хезболлой”, а не с ливанским народом”.

В официальном аккаунте ЦАХАЛа в соцсети Х также опубликовали видео, в котором простым языком объяснили принципы финансирования “Хезболлы”, сравнив их с игрой в “Монополию”. По словам израильских военных, у террористической группировки есть два основных источника денег - их либо “крадут у граждан Ливана”, либо “провозят контрабандой из Ирана в Ливан”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября подтвердила смерть одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешную операцию израильских военных «началом конца», в США в ней усмотрели «небольшое окно возможностей» для Израиля, а в Ливане — очередным шагом на пути к «обостряющейся фазе противостояния с Израилем».

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