ХАМАС пообещал казнить заложников на камеру за бомбежки Газы

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Опубликовано: 09.10.2023 20:51 , Обновлено: 26.02.2025

Вооруженное крыло ХАМАСА, "Бригады Аль-Кассама", предупредило, что начнет казнить пленников-израильтян, если Израиль продолжит бомбить гражданские дома в Газе.

Абу Убайда, представитель группировки, заявил, что до этого террористы действовали в соответствии с инструкциями ислама, сохраняя израильских пленников в целости и сохранности, сообщает Reuters.

Его слова процитировала “Аль-Джазира”: “Любое нападение на ни в чем не повинных гражданских лиц без предупреждения будет встречено с сожалением казнью одного из находящихся у нас под стражей пленников, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь”.

ХАМАС утверждает, что удерживает более 100 заложников, включая офицеров израильской армии. Известно, что Катар ведет переговоры с ХАМАСом о заложниках, которых группировка боевиков удерживает в Газе

Ранее в сети появилось видео израильских детей, которых палестинские боевики посадили в клетки.

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“Только начали”

В свою очередь, Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорит, что количество ударов израильских ВВС по сектору Газа в пять раз превышает количество ударов, нанесенных против “Хезболлы” во время второй ливанской войны 2006 года.

Это экстраординарная статистика, особенно учитывая, что Газа представляет собой крошечный блокированный анклав.

А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил 9 оектября, что ответ Израиля на военные действия, инициированные ХАМАСом, “изменит Ближний Восток”.

Нетаньяху, выступая перед местными мэрами на южной границе Израиля, процитировал слова своего офиса: “То, что предстоит пережить ХАМАСу, будет трудным и ужасным; мы уже участвуем в кампании и только начинаем ее … Государство сделает все возможное, чтобы помочь всем вам. Я прошу вас быть стойкими, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток”.

Жители приграничных с Газой районов в Израиле вечером 9 октября рассказали о почти постоянных звуквх взрывов, доносящихся из Газы. Они эхом разносятся по всему Ашдоду, городу, расположенному примерно в 35 километрах к северу от палестинского анклава.

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Удары звучат как раскаты грома и вызывают вибрацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в заявлении, опубликованном около двух часов назад, что за предыдущие три часа она нанесла авиаудары по 130 объектам ХАМАС в Газе.

“В течение последних 24 часов самолеты военно-воздушных сил наносили массированные удары вдоль и поперек сектора Газа, сея хаос среди террористов ХАМАС”, - говорилось в заявлении ЦАХАЛа.