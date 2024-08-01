ЦАХАЛ объявил о ликвидации организатора нападения боевиков ХАМАСа на Израиль

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Опубликовано: 01.08.2024 12:10 , Обновлено: 01.08.2024

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве Мухаммеда Дейфа, которого cчитают организатором нападения боевиков ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года.

«Мы можем подтвердить, что Мохаммед Дейф был ликвидирован», — сказано в посту ЦАХАЛ в соцсети Х.

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Дейф был лидером боевого крыла ХАМАС с 1996 года. В Израиле его считают одним из самых опасных террористов, его не раз пытались убить израильские спецслужбы.

Также Мохамеда Дейфа называют основателем кустарных ракет «Кассам» и системы тоннелей в секторе Газа.

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По словам военных, они получили разведданные, подтверждающие его смерть, 1 августа.

Как пишет The Times of Israel, Дейф был убит 13 июля в районе Хан-Юниса в результате удара по комплексу, принадлежащему Рафаа Саламеху, командиру бригады ХАМАСа в Хан-Юнисе (город на территории сектора Газа).

День спустя гибель Саламеха подтвердили военные, но в ЦАХАЛ заявили, что не располагают окончательной информацией о Дейфе.

ЦАХАЛ считает, что разведданные, указывающие на то, что Дейф прибыл в комплекс, принадлежащий Саламеху, были очень точными, и что они находилась вместе в здании, по которому выпустили несколько тяжелых боеприпасов.

Израильские истребители патрулировали комплекс в течение полудня до нанесения удара, после того как у ЦАХАЛа появились первые признаки того, что Дейф присоединился к Самалеху.

Как только военные подтвердили информацию о том, что Дейф прибыл в лагерь, истребители получили приказ нанести удар, который был выполнен всего за несколько минут.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры до и после удара.

Ранее Telegraf.news писал, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в иранской столице, куда он накануне прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Иранские СМИ рассказали, как Израиль смог убить лидера ХАМАСа Ханию в Тегеране