ЦАХАЛ дал миллиону палестинцев 24 часа на эвакуацию с севера сектора Газа

Опубликовано: 13.10.2023 08:01 , Обновлено: 26.02.2025

В ночь на пятницу, 13 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что в течение 24 часов все палестинцы, проживающие к северу от Вади Газа, должны перебраться в южную часть сектора Газа. Такое предупреждение израильские военные передали представителям Организации объединенных наций, чтобы дать время на эвакуацию как сотрудникам ООН, так и лицам, которые укрываются на объектах ООН, расположенных в этих районах.

В своем заявлении в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что эвакуированные гражданские лица смогут вернуться в город Газа “только тогда, когда будет сделано другое объявление, разрешающее это”.

“Террористы ХАМАС прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных ни в чем не повинными гражданскими лицами Газы”, - заявили в ЦАХАЛе, утверждая, что боевики ХАМАС “используют” мирных жителей Газы в качестве “живого щита”.

“Не приближайтесь к зоне заграждения безопасности на границе с Государством Израиль”, - заявили в ЦАХАЛе, добавив, что “продолжат активно действовать в городе Газа и приложат значительные усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам”.

По данным представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в настоящее время на указанном участке сектора Газа проживает около 1,1 млн палестинцев и, по его словам, эвакуировать их всех “невозможно без разрушительных гуманитарных последствий”, сообщило издание The Times of Israel.

По мнению издания, данное предупреждение может свидетельствовать о том, что ЦАХАЛ “готов начать наземное вторжение” после шести дней воздушных бомбардировок в ответ на недавнее вторжение ХАМАС на территорию Израиля.

ООН, по словам его представителя “решительно призывает отменить любой такой приказ”, поскольку такой шаг, по мнению международно организации, “может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофу”.

Отметим, что на сегодняшний день Израиль фактически взял сектор Газа в полную блокаду: было полностью отключена подача воды, электричества и газа, закрыты пограничные переходы в анклаве, обстрелян египетский контрольно-пропускной пункт “Рафах”, что также временно сделало его непригодным для использования.

Накануне министр энергетики Израиля Исраэль Кац озвучил условия, при которых страна может восстановить подачу электричества и воды в сектор Газа. Вопрос отмены блокады региона, который пока остаётся под контролем исламистского движения ХАМАС, в Израиле пообещали рассмотреть только после того, как “все похищенные израильтяне не будут возвращены домой”.

В Израиле назвали условия возврата воды и света в сектор Газа

По данным ООН, сейчас около 2,3 млн жителей сектора Газа полностью отрезаны от внешнего мира и гуманитарной помощи, а около 220 тыс.человек укрываются в школах Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ.

В ООН 12 октября “решительно осудили” Израиль за “неизбирательные военные нападения” на “и без того страдающее палестинское население Газы”.