Бывший вице-президент республиканец Чейни пообещал голосовать за демократку Харрис

Опубликовано: 07.09.2024 16:25 , Обновлено: 07.09.2024

Бывший вице-президент США Дик Чейни, который всю жизнь был членом Республиканской партии, заявил, что на предстоящих выборах в ноябре будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис. При этом он подчеркнул, что за 248-летнюю истории Америки ещё не было человека, который представлял бы большую угрозу для страны, чем Дональд Трамп.

Американский политик и член Республиканской партии, работавший в четырёх администрациях президентов США, Дик Чейни заявил, что 5 ноября будет голосовать за представителя от демократов Камалу Харрис. При этом он добавил, что Трампу “никогда больше нельзя доверять власть”.

“За 248-летнюю историю нашей страны никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп. Он пытался украсть результаты последних выборов, используя ложь и насилие, чтобы удержаться у власти после того, как избиратели отвергли его”, — заявил 83-летний Дик Чейни.

Также республиканец отметил, что граждане Америки обязаны “поставить страну выше партийности”, чтобы “защитить Конституцию США”. Именно поэтому, с его слов, Чейни решил отдать свой голос за вице-президента Камалу Харрис, передала международная телекомпания Al Jazeera.

К слову, его дочь Лиз Чейни, бывший член Конгресса от республиканской партии штата Вайоминг, также поддержала Харрис. Женщина стала яростным критиком Трампа после того, как тысячи его сторонников штурмом взяли Капитолий 6 января 2021 года в попытке опровергнуть его поражение на выборах. В ответ на это Трамп обвинил Лиз в том, что она является республиканцем лишь на бумаге.

Несколько других членов Республиканской партии также выступили в поддержку Харрис, в то время как другие, включая сенатора Митта Ромни и бывшего вице-президента Майка Пенса, заявили, что не стали бы голосовать за 78-летнего Дональда Трампа.

Ранее Telegraf.news писал, что историк Аллан Лихтман, которого в США прозвали Нострадамусом, предсказал итог будущих выборов президента Америки, которые должны пройти в ноябре. Учёный известен тем, что, начиная с 1984 года, только единожды ошибся в своих догадках. К слову, ранее Лихтман уже оказался прав, заявив о том, что ныне действующий глава Белого дома Джозеф Байден выйдет из предвыборной гонки.

Кто победит — Харрис или Трамп? Профессор-«Нострадамус» предсказал итог выборов в США