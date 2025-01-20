Бывший главный стратег Трампа предупредил, что Украина может стать «новым Вьетнамом» для США

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.01.2025 17:57 , Обновлено: 20.01.2025

Бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон выразил опасение, что новый президент США может увязнуть в войне в Украине, как это случилось с Ричардом Никсоном во Вьетнаме. В интервью изданию Politico Бэннон заявил, что выступает за прекращение военной помощи Киеву, но боится, что Трамп не сможет сделать «чистый разрыв» и попадёт в ловушку, расставленную американским ВПК, европейцами и даже некоторыми из сторонников самого Бэннона.

Среди тех, кто придерживается иной позиции, Бэннон назвал Кита Келлога, отставного генерала, которого Трамп прочит на роль спецпосланника в Украине и России. Келлог ранее заявлял, что любое соглашение о прекращении войны должно включать гарантии безопасности для Украины, и говорил о сохранении военной помощи США для давления на Москву. Бэннон же выразил мнение, что задержка прекращения помощи лишь усилит риск втягивания США в войну, которая, по его мнению, не отвечает американским национальным интересам.

«Новый шериф» и «дни грома»

Бэннон, ведущий влиятельного подкаста «War Room», активно выступал за то, чтобы Трамп в своей инаугурационной речи объявил о скором окончании войны. Он настаивал, что Трамп должен дать понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, мол, «пришёл новый шериф» и мы «быстро заключим сделку».

71-летний Бэннон полон энтузиазма по поводу победы Трампа и готов бороться за переустройство Америки в духе идеологии «Сделаем Америку снова великой». Он предрёк «дни грома» и пообещал, что после инаугурации Трамп подпишет около 50 указов, касающихся иммиграции, кадровой политики, энергетики и, возможно, тарифов.

Критика НАТО и Европы

Бэннон не стал скрывать своего скептического отношения к Европе и НАТО. «Если вы посмотрите на НАТО, я не думаю, что они смогут собрать две боеспособные дивизии европейцев, готовых к бою», — заявил он, добавив, что НАТО превратилось в американский протекторат.

Бэннон также обрушился с критикой на европейских лидеров, сравнив их с Уинстоном Черчиллем, но «на чужие деньги и чужими жизнями». Особенно досталось бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого Бэннон назвал «военным преступником».

Отношения с Трампом и Маском

Несмотря на прошлые разногласия, Бэннон, по всей видимости, сохранил влияние на Трампа. Он утверждает, что Трамп слушает его подкаст и часто присылает одобрительные отзывы.

Однако Бэннон обеспокоился, что новые сторонники Трампа из Кремниевой долины, включая Илона Маска, могут увести президента в сторону от повестки. Он публично критиковал Маска за призывы к увеличению виз для высококвалифицированных иностранных рабочих и за разногласия по поводу итальянского премьер-министра Джорджи Мелони. Тем не менее Бэннон выразил надежду «вернуть её [Мелони] на путь истинный» и «сделать Маска популистом-националистом вместо техно-феодального глобалиста».

Планы на Европу

Бэннон заявил и о своих амбициях по отношению к Европе. Он вспомнил, как помогал Найджелу Фаражу планировать кампанию за Brexit, и явно намерен поддерживать радикальных популистов в Европе. По его мнению, Илон Маск, с его «неограниченными деньгами и социальной медиаплатформой», может оказать огромное влияние на европейскую политику. «Ни одно центристское правительство в Европе не устоит перед его натиском, если он полностью включится», — сказал Бэннон.

Ранее Telegraf.news писал, что мировая соцсеть TikTok приостанавливала работу в США. Дональд Трамп заявлял о намерении восстановить доступ к приложению в день вступления на должность.

TikTok заработал в США после вмешательства Трампа. Надолго?